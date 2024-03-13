В Башкирии началась реализация нового нацпроекта «Молодёжь России»

В Башкортостане приступили к реализации нового нацпроекта «Молодёжь России». Он будет посвящен формированию будущего страны. В его рамках в уфимском Конгресс-холле уже состоялся молодёжный форум креативных индустрий «Йәшлек-FEST».

Молодые люди со всего Приволжского федерального округа смогли пройти обучение и попробовать себя в четырех направлениях: это непосредственно сам молодежный форум креативных индустрий, платформа «Академия медиаменторства», форум современных волонтёров и конкурс «Курс в будущее». Благодаря ему в Башкирском педуниверситете удалось реализовать проект «Гормон, помоги». Студентам рассказали о том, как различные продукты могут влиять на организм. Также все желающие смогли пройти полное обследование организма.