В Башкирии началась реализация нового нацпроекта «Молодёжь России»

В Башкортостане приступили к реализации нового нацпроекта «Молодёжь России». Он будет посвящен формированию будущего страны. В его рамках в уфимском Конгресс-холле уже состоялся молодёжный форум креативных индустрий «Йәшлек-FEST».

Молодые люди со всего Приволжского федерального округа смогли пройти обучение и попробовать себя в четырех направлениях: это непосредственно сам молодежный форум креативных индустрий, платформа «Академия медиаменторства», форум современных волонтёров и конкурс «Курс в будущее». Благодаря ему в Башкирском педуниверситете удалось реализовать проект «Гормон, помоги». Студентам рассказали о том, как различные продукты могут влиять на организм. Также все желающие смогли пройти полное обследование организма.

Очень хорошо, когда об этом рассказывают такие же, по сути, студенты. Они понимают в целом себя и могут донести эту информацию на понятном языке своей же целевой аудитории – своим сверстникам, одногодкам.

Марат Рафиков, студент БГПУ, автор проекта «Гормон, помоги!»

Новые способы реализации талантов молодежи появляются с каждым годом. Ранее поддержку подрастающего поколения осуществляли в рамках национального проекта «Образование». Новая программа объединит весь полученный опыт в сфере молодёжной политики.

Молодежные проекты сейчас очень важны для молодежи, для будущего страны. Потому что именно молодежь – это наше будущее. Я представляю проект «Йәшлек.Бизнес», он направлен на предпринимательскую сферу для молодежи. Также мы взаимодействуем с «Росмолодежью.Бизнес».

Лейсан Латыпова, координатор программы «Йәшлек.Бизнес»
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