Семья из Башкирии воспитывает 11 детей

В Кармаскалинском районе супруги Рауза Сафина и Ильдар Тагиров воспитывают 11 детей. В феврале женщине присвоили звание «Мать-героиня». Свою жизнь она посвятила детям. Муж старается, чтобы семья ни в чём не нуждалась. Помогает и государственная поддержка.

Она не учитель, но дома у неё словно небольшой класс детей. У Раузы Сафиной шесть дочек и пять сыновей. Крановщица по образованию, несколько лет проработала по профессии, она и в материнстве достигла высот.

Один за всех и все за одного. Старшие как наставники младшим. А те, в свою очередь, берут с них пример. Отдельная гордость – уголок с медалями и тремя папками, заполненными грамотами. Венцом всего этого стала одна из недавних наград.

Рауфа Сафина получила звание «Мать-героиня». Муж и дети и до этого считали её такой. Теперь это уже официально. Последнее ни за какие деньги не купишь, но этого в семье вдоволь. А вот материальная поддержка была не лишней. Вместе со званием Рауфа Сафина получила 1 млн рублей. Деньги распределили на самое нужное.

Осталось и на подержанную иномарку. В семье есть «Газель», которую получили девять лет назад. Но слишком много стало уходить на топливо. Поддержкой в последние годы стало пособие. Семья получает на каждого несовершеннолетнего ребенка по 13 тыс. рублей. В месяц выходит около 65 тыс. Детей нужно одеть, накормить, многие занимаются спортом по примеру папы. Даже кошку уже приобщили к физкультуре. Есть у семьи одно заветное желание.

Мечтаем все вместе куда-нибудь поехать отдохнуть. Камилла Тагирова