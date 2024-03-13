В Башкирии перед половодьем понизили уровни водохранилищ

О том, как в Башкирии идет подготовка к прохождению паводковых вод, рассказали в пресс-службе республиканского минэкологии. Напомним, ранее редакция bash.news рассказывала о том, что в этом году уровни воды в водоемах региона ожидаются выше среднемноголетних.

Сообщается, что уже проведено опорожнение водохранилищ 3 и 4 классов, уровни воды на Юмагузинском, Павловском и Нугушском водохранилищах тоже понижаются.

Кроме того, все гидротехнические сооружения, которые находятся в собственности Башкирии, в удовлетворительном состоянии. В срок до 22 марта будут завершены маршрутные снегомерные съемки на водосборных площадях десяти водохранилищ (Юмагузинское, Туймазинское, Ермекеевское, Шаранское, Таналыкское, Акъярское, Бузавлыкское, Юшатырское, Куюргазинское, на реке Худолаз в Сибае).

В ведомстве отметили, что в прошлом году в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения негативного воздействия паводковых вод были расчищены русла рек в Аургазинском, Миякинском и Уфимском районах. Также проведен капитальный ремонт 4 гидротехнических сооружений в Белебеевском, Хайбуллинском, Федоровском и Благоварском районах, выполнены берегоукрепительные работы в Мечетлинском районе.