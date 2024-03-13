В Уфе проходит региональный форум «Сильные идеи для страны»

Из более чем 3 тысяч идей, предложенных жителями Башкортостана, выбрали семь самых лучших. Сегодня в Уфе проходит региональная часть второго форума «Сильные идеи для страны». В эти минуты как раз чествуют победителей.

Второй форум «Сильные идеи для страны» проходит в Конгресс-холле «Торатау». Главная задача мероприятия – выявить и поддержать общественно значимые инициативы жителей Башкортостана, которые внесут весомый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года.

Сейчас продолжается торжественная часть форума. Участие в ней принимают Глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Отборочный этап форума состоялся 2 февраля этого года, на сегодняшний день определены победители по семи номинациям. Их наградили дипломами, сертификатом на полмиллиона рублей и статуэткой.