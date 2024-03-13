Гендиректор АСИ Светлана Чупшева ознакомилась с Межвузовским кампусом в Уфе

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева ознакомилась с Межвузовским кампусом Евразийского НОЦ. Первая очередь проекта «IQ-парк» запущена в начале этого года. Светлане Чупшевой показали лаборатории, научные центры и общественные пространства кампуса.
Каждая из площадок уже занята студентами и активной молодежью. Напомним, что строительство подобных объектов по всей стране ведется по поручению президента. Республика в числе первых по темпам возведения. В пространстве «Точка кипения» прошла стратегическая сессия. Участники придумывали проекты для всероссийской программы «Классная страна» Агентства стратегических инициатив.
Также в Межвузовском кампусе сегодня состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между УУНиТ, БГМУ и автором проекта «Олиготека». Это новый способ долговременного хранения информации в молекулах ДНК. Проект был поддержан Агентством стратегических инициатив. По мнению автора, использование неприродных молекул ДНК, неподверженных ферментативной атаке, обеспечивает долговременное хранение данных.