В Уфе Светлана Чупшева приняла участие в «Инвестчасе»

Сокращение предоставления земли инвесторам позволило ускорить процесс ведения бизнеса в Башкортостане. Если раньше выделения участка без торгов инвесторам приходилось ждать порой больше года, то сейчас решение принимается в течение 60 дней. Положительно на инвестиционном бизнесе сказалось и сокращение предоставляемого пакета документов. Об этом сегодня говорили в Уфе на «Инвестиционном часе» под руководством главы республики.

В совещании приняла участие и руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. По итогам 2023 года в Башкортостан привлечено более 600 миллиардов рублей – это в два раза больше, чем пять лет назад. В национальном рейтинге инвестпривлекательности регионов республика поднялась на четвертую строку.