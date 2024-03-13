В Башкирии спортсменки готовятся к первенству республики по эстетической гимнастике

Башкирские спортсменки готовятся к первенству республики по эстетической гимнастике. Турнир пройдет в начале апреля в Уфе. Этот вид спорт спорта развивается в регионе с 2013 года и включает в себя художественную гимнастику, танцы и акробатику. В нём не используются предметы. Зато тренируются и выступают спортсменки только группой.

Альяна Урманцева ещё сама недавно выступала на республиканском, российском и международном уровне. Завершила карьеру три года назад. А затем решила попробовать себя как тренер. Это её первая группа. Воспитанницы от трёх до пяти лет. И к ним у наставницы особый подход.

С девочками постарше работает Мария Платонова. Тренировки у юных гимнасток проходят без музыки. Им пока проще работать под счёт. Бывает, что своего первого официального соревнования девочкам приходится ждать целый год. За это время привыкают к нагрузкам, упражнениям, наставнику и главное друг к другу. Ведь в этом командном виде спорта на первое место выходит сплочённость.

Эстетическая гимнастика – молодой, но активно развивающийся в стране вид спорта. В республике он появился в 2013 году. За это время была проделана большая работа.