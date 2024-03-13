В Уфе Василий Теплоухов провёл мастер-класс по греко-римской борьбе

Заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе Василий Теплоухов провёл мастер-класс для «юных максимовцев». Большую часть тренировки именитый спортсмен посвятил разминке. Многие борцы на таком семинаре принимали участие впервые.

Оказаться на ковре с кумиром для многих спортсменов – мечта.  В мастер-классе приняли участие около полусотни юных борцов. Каждый из них научился новым приёмам, которые они смогут продемонстрировать на ближайших соревнованиях.

Научился бросать, научился делать кувырки, мостик, стойку, броски. На прогиб научился бросать.

Дамир Гильфанов

Начинающим спортсменам Василий Теплоухов сделал акцент на разминку, потому что в таком возрасте борцам пока только необходимо осваивать базовые элементы. Василий Сергеевич поделился хитростями этого вида спорта, секретами ведения схватки на ковре, благодаря которым он добивался успехов на международной арене.

Фото №1 - В Уфе Василий Теплоухов провёл мастер-класс по греко-римской борьбе

На самом деле парни очень смышлёные, очень активные, очень упёртые. Чем в принципе всегда и славилась Башкирия, поэтому здесь у них очень большое будущее.

Василий Теплоухов, призёр чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе

Василий Теплоухов отвечал просто даже на самые сложные вопросы, которые ребята могли задать своему кумиру по завершении мастер-класса. После, «юные максимовцы» получили подарки, автографы и, конечно, сделали фотографии на память.

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