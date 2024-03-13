В Уфе Василий Теплоухов провёл мастер-класс по греко-римской борьбе

Заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе Василий Теплоухов провёл мастер-класс для «юных максимовцев». Большую часть тренировки именитый спортсмен посвятил разминке. Многие борцы на таком семинаре принимали участие впервые.
Оказаться на ковре с кумиром для многих спортсменов – мечта. В мастер-классе приняли участие около полусотни юных борцов. Каждый из них научился новым приёмам, которые они смогут продемонстрировать на ближайших соревнованиях.
Начинающим спортсменам Василий Теплоухов сделал акцент на разминку, потому что в таком возрасте борцам пока только необходимо осваивать базовые элементы. Василий Сергеевич поделился хитростями этого вида спорта, секретами ведения схватки на ковре, благодаря которым он добивался успехов на международной арене.
Василий Теплоухов отвечал просто даже на самые сложные вопросы, которые ребята могли задать своему кумиру по завершении мастер-класса. После, «юные максимовцы» получили подарки, автографы и, конечно, сделали фотографии на память.