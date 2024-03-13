В Уфе Василий Теплоухов провёл мастер-класс по греко-римской борьбе

На самом деле парни очень смышлёные, очень активные, очень упёртые. Чем в принципе всегда и славилась Башкирия, поэтому здесь у них очень большое будущее.

Василий Теплоухов, призёр чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе