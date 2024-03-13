В Уфе завершились чемпионат и первенство Федерации зимнего плавания России

Соревнования такого уровня проходили в столице Башкортостана впервые. Специально для них на Солдатском озере в Парке Якутова был прорублен бассейн из шести дорожек. В общекомандном зачёте спортсмены из Республики Башкортостан стали вторыми, уступив лишь сильнейшей сборной из Приморского края.
У каждого участника соревнований в Уфе своя необычная история начала занятий зимним плаванием. Кто-то пришёл сюда из обычного плавания и продолжает профессиональную карьеру, кто-то любил закаливание и холод, а кто-то просто неожиданно решил поменять свою жизнь. В любом случае для всех на соревнованиях найдётся место на дорожке.
Заплывы проводились на дистанции 25, 50, 100 и 200 метров. Соревновались спортсмены в трёх дисциплинах: кроле, баттерфляе и брассе. Заплывы на спине в холодной воде считаются небезопасными.
Глядя на то, как спортсмены в начале весны погружаются в ледяную воду, невольно думаешь, что они настолько привыкли к морозу, что не чувствуют холода. Но это не так. У каждого спортсмена есть свой предел организма и холодовая выносливость, которая тренируется годами.
Для комфорта спортсменов было сделано многое. Сразу после заплыва участники могли пойти в тёплый чан, где температура воды около 30 градусов. Уже после того, как тело согрелось, спортсмены могли отправиться в одну из трёх бань.
Всего в чемпионате и первенстве России приняли участие 252 пловца из 41 города нашей страны. Уфимцы завоевали в итоге 82 награды, в том числе 19 золотых медалей. Впереди у спортсменов финальный этап кубка России, который пройдет с 18 по 21 апреля во Владивостоке.