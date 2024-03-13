В Уфе завершились чемпионат и первенство Федерации зимнего плавания России

Соревнования такого уровня проходили в столице Башкортостана впервые. Специально для них на Солдатском озере в Парке Якутова был прорублен бассейн из шести дорожек. В общекомандном зачёте спортсмены из Республики Башкортостан стали вторыми, уступив лишь сильнейшей сборной из Приморского края.

У каждого участника соревнований в Уфе своя необычная история начала занятий зимним плаванием. Кто-то пришёл сюда из обычного плавания и продолжает профессиональную карьеру, кто-то любил закаливание и холод, а кто-то просто неожиданно решил поменять свою жизнь. В любом случае для всех на соревнованиях найдётся место на дорожке.

С 15 октября первый сезон, я многодетная мать, у меня четверо детей, вагончик «Белый медведь» открывает. Утром встала, одела ребенка и поехала, вот уже четвёртые соревнования. Татьяна Добрынина, участница соревнований

Заплывы проводились на дистанции 25, 50, 100 и 200 метров. Соревновались спортсмены в трёх дисциплинах: кроле, баттерфляе и брассе. Заплывы на спине в холодной воде считаются небезопасными.

200 метров, я считаю, – это разумно, плавание в холодной воде на длинные дистанции – эта вещь требует специфической подготовки, иначе усугубишь здоровье. Технику мы стараемся делать на высшем уровне, спасатели есть, которым разрешено плавание в холодной воде, медсправка есть, есть и страховка. Ринат Мансуров, многократный чемпион России по зимнему плаванию

Глядя на то, как спортсмены в начале весны погружаются в ледяную воду, невольно думаешь, что они настолько привыкли к морозу, что не чувствуют холода. Но это не так. У каждого спортсмена есть свой предел организма и холодовая выносливость, которая тренируется годами.

Кровь уходит от периферии, руки ноги немеют, это есть, при тренировках это уходит, на коротких дистанциях у многих даже этого нет, кровь идёт на малый круг кровообращения, голова теряет максимальное количество тепла, разрешена неопреновая шапочка, силиконовые, естественно, обязательно. Полина Акишева, врио директора по развитию Федерации зимнего плавания России

Для комфорта спортсменов было сделано многое. Сразу после заплыва участники могли пойти в тёплый чан, где температура воды около 30 градусов. Уже после того, как тело согрелось, спортсмены могли отправиться в одну из трёх бань.

В чане очень классно, первый раз, опыт классный, мне всё понравилось, после проруби очень хорошо, бодрит, в проруби скукоживает. Альберт и Расиля Койчевы, призёры чемпионата России по зимнему плаванию