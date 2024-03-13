ВК «Урал» не попал в плей-офф Суперлиги

Уфимский «Урал» точно будет бороться за выживание. В стартовом матче 29-го тура российской волейбольной Суперлиги на своей площадке уфимцы принимали одного из лидеров сезона «Белогорье».

Провально начав первый сет, «Урал» уступил его со счётом 22:25. Вторая партия уже полностью осталась за уфимцами – 25:18. Похожий счёт, но уже в обратную сторону был зафиксирован в третьем сете – 25:17 в пользу «Белогорья». Уфимцы могли перевести игру на тай-брейк, но, ведя в счёте в концовке четвёртой партии, уступили её на подаче Станислава Маслиева – 24:26.