В Башкирии провели третью «Заповедную лыжню»

В «Шульган-таше» провели третью «Заповедную лыжню». В мероприятии приняли участие лыжники из Бурзянского района и села Мраково. Всего собрались более 100 любителей лыжного спорта. Состязания стали традиционными.

Спортсмены соревновались в 11 возрастных группах отдельно среди юношей и мужчин, девушек и женщин. Самой младшей участнице Ямиле Нугумановой всего три года. А ветерану спорта Рафаэлю Фатхуллину за 70.