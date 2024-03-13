В Башкирии провели третью «Заповедную лыжню»

В «Шульган-таше» провели третью «Заповедную лыжню». В мероприятии приняли участие лыжники из Бурзянского района и села Мраково. Всего собрались более 100 любителей лыжного спорта. Состязания стали традиционными.
Спортсмены соревновались в 11 возрастных группах отдельно среди юношей и мужчин, девушек и женщин. Самой младшей участнице Ямиле Нугумановой всего три года. А ветерану спорта Рафаэлю Фатхуллину за 70.
Кроме личных забегов прошла и эстафета. А в общекомандном зачёте первое место заняла Абдулмамбетовская команда, завоевав 11 золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.