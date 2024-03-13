Башкирия попала в лидеры по проектам на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Второй год подряд Башкортостан становится лидером по количеству проектов, представленных на российском форуме «Сильные идеи для нового времени». В этом году жители нашей республики предложили более 3 тыс. идей. Сегодня назвали семь лучших из них. В торжественной церемонии награждения победителей регионального этапа конкурса участие принимал глава республики Радий Хабиров и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Это не просто идеи, а уже воплощённые в жизнь проекты башкирских предприятий. Здесь и резиденты первого в России мебельного кластера и менее крупные предприятия, которые представляют свой продукт. С выставкой башкирских брендов знакомят руководителя республики и генерального директора Агентства стратегических инициатив.

Эту коляску, оснащённую электроприводом и увеличенными задними колёсами, Ильгиз Фазлыев сам разработал и воплотил в жизнь. Теперь программист из Уфы хочет растиражировать своё изобретение. Чтобы тысячи таких же, как и он, сделали свою жизнь комфортнее. А совсем недавно, Ильгиз разработал для людей с ограниченными возможностями здоровья электромобиль повышенной проходимости, который, как и эта коляска, управляется джойстиком.

За идею, которая позволит людям с ОВЗ стереть некоторые ограничения и сделать их жизнь свободнее Ильгиз Фазлыев получает диплом, сертификат на полмиллиона рублей и статуэтку. Он победитель региональной части российского форума «Сильные идеи для нового времени» в номинации «Технологическое развитие».

Благодарю каждого за ваши мысли и предложения. Мы обязательно будем их поддерживать. Все эти годы мы кропотливо формируем зрелое, сильное, крепкое гражданское общество. И всегда будем уделять внимание лучшим общественным практикам и инициативам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Всего на российский форум было представлено 3705 идей. Семь из них признали сегодня лучшими. Среди проектов: «Сохранение репродуктивного здоровья граждан»; «Школа предпринимательства для детских домов»; «Послеродовая поддержка женщин с новорожденными детьми». Вообще по количеству идей, в этом году Башкортостан оказался впереди всех остальных регионов, отметила директор Агентства стратегических инициатив. Также Светлана Чупшева высоко оценила инвестиционный потенциал региона.

В общении с журналистами Радий Хабиров в свою очередь назвал плодотворным для региона сотрудничество с Агентством стратегических инициатив. Для республики это и дополнительный опыт, и полезные практики.

Мы перенимаем многие вещи, которые Агентство стратегических инициатив формирует на основе анализа регионального опыта и даёт как лучшие практики. Это постоянный процесс обучения, впитывания всех идей. Мы всегда признательны Агентству стратегических инициатив, что оно тоже не стоит на месте. Каждый год появляются новые продукты, новые идеи, новые форматы. И мы стараемся везде участвовать. Мы принимаем активное участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». И создаём в республике атмосферу, чтобы люди попадали туда и, что называется, получали определённые социальные лифты. Считаю, что АСИ – один из наших главных партнёров в части развития интересных творческих мыслей и идей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан