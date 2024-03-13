Башкирия попала в лидеры по проектам на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Второй год подряд Башкортостан становится лидером по количеству проектов, представленных на российском форуме «Сильные идеи для нового времени». В этом году жители нашей республики предложили более 3 тыс. идей. Сегодня назвали семь лучших из них. В торжественной церемонии награждения победителей регионального этапа конкурса участие принимал глава республики Радий Хабиров и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Это не просто идеи, а уже воплощённые в жизнь проекты башкирских предприятий. Здесь и резиденты первого в России мебельного кластера и менее крупные предприятия, которые представляют свой продукт. С выставкой башкирских брендов знакомят руководителя республики и генерального директора Агентства стратегических инициатив.
Эту коляску, оснащённую электроприводом и увеличенными задними колёсами, Ильгиз Фазлыев сам разработал и воплотил в жизнь. Теперь программист из Уфы хочет растиражировать своё изобретение. Чтобы тысячи таких же, как и он, сделали свою жизнь комфортнее. А совсем недавно, Ильгиз разработал для людей с ограниченными возможностями здоровья электромобиль повышенной проходимости, который, как и эта коляска, управляется джойстиком.
За идею, которая позволит людям с ОВЗ стереть некоторые ограничения и сделать их жизнь свободнее Ильгиз Фазлыев получает диплом, сертификат на полмиллиона рублей и статуэтку. Он победитель региональной части российского форума «Сильные идеи для нового времени» в номинации «Технологическое развитие».
Всего на российский форум было представлено 3705 идей. Семь из них признали сегодня лучшими. Среди проектов: «Сохранение репродуктивного здоровья граждан»; «Школа предпринимательства для детских домов»; «Послеродовая поддержка женщин с новорожденными детьми». Вообще по количеству идей, в этом году Башкортостан оказался впереди всех остальных регионов, отметила директор Агентства стратегических инициатив. Также Светлана Чупшева высоко оценила инвестиционный потенциал региона.
В общении с журналистами Радий Хабиров в свою очередь назвал плодотворным для региона сотрудничество с Агентством стратегических инициатив. Для республики это и дополнительный опыт, и полезные практики.
Российский форум «Сильные идеи для нового времени» проводится во второй раз. Главная задача мероприятия – выявить и поддержать общественно значимые инициативы жителей Башкортостана, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года.