В Башкирии спасательные службы готовы к половодью

Весеннее половодье в республике встречают в полной боевой готовности. В Башкортостане приступили к взрывным работам и чернению льда на реках. Также проводятся профилактические работы с населением, подготовлены места эвакуации.

Так стартует подготовка к весеннему паводку. На реке Белой в Бураевском районе неподалеку от села Вострецово начали проводить взрывные работы. Куски льда извергаются на десятки метров в высоту. Для работ планируется израсходовать около 500 килограммов взрывчатых веществ.

Вазит Шагиев из села Узунларово Архангельского района помнит последнее сильнейшее половодье в 75 году. Житель рассказывает, тогда река вышла с берегов и смывала все на своем пути. С тех пор вода больше до домов не доходила. В этом году сельчанин также надеется, что доставать лодку не придется.

Сельское поселение включает в себя четыре деревни, три из которых входят в зону подтопления – Азово, Карагаево, Узунларово. Они расположены на берегу реки Инзер. В конце марта здесь планируют провести взрывные работы.

Чтобы вода не подошла к деревне, на реке Инзер выпрямили русло и установили дамбу. В 2023 уровень снежного покрова был на отметке 302 сантиметра, а в этом году больше в два раза. Половодье, по предварительному прогнозу Башгидромета, будет выше средних многолетних значений. Спасатели готовятся к наихудшему варианту развития событий.