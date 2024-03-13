Стало известно, сколько избирательных участков откроется в Башкирии

До старта основного голосования на выборах Президента России осталось два дня. Подготовка на избирательных участках почти завершена. Слаженная работа сотрудников избиркомов поможет жителям республики комфортно и без затруднений оставить свой голос за выбранного ими кандидата в Президенты Российской Федерации. Об особенностях предстоящих выборов рассказали сотрудники Центральной избирательной комиссии на пресс-конференции в Уфе.

В здании туймазинской школы выборы пройдут не впервые. Здесь, как и на остальных избирательных участках республики, подготовка идёт полным ходом. Уже установлены специальные камеры, на подходе технологическое оборудование и КОИБы – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Не забыли и про избирателей с особенностями здоровья.

Во все избиркомы завезены бюллетени и сейф-пакеты. Кстати, главным нововведением нынешних выборов Президента России, стало не только трёхдневное голосование, но и усиленное средство защиты – «марки» для сейф-пакетов в период ожидания подсчетов.

Всего для Республики Башкортостан издательством «Белая река» изготовлено почти 3 млн бюллетеней, традиционно, учли и голосующих на родном языке. Для них предусмотрено 358 тыс. бланков на башкирском и чуть более 160 тыс. на татарском языках.

Выбрать Президента можно и на дому. Такая мера предусмотрена для людей, которые по уважительной причине не могут прийти на избирательный участок. В рамках проекта «ИформУИК» этой услугой решили воспользоваться 8% избирателей. Создано пять специализированных участков и для голосующих со слабым зрением в Уфе, Стерлитамаке и Белебее.

Более 3,5 тыс. зданий обеспечены пандусами, настилами, и кнопками вызова. Организованы избирательные участки и в лечебных учреждениях, санаториях, СИЗО, исправительном центре и на Уфимском железнодорожном вокзале. Проголосовать на выборах президента смогут и служащие на СВО.

Жители и гости республики, отдавшие свой голос на выборах получат скидки до 20% в магазинах, салонах красоты, автосервисах, театрах, и возможность выиграть электросамокат, телевизор и другую цифровую технику. Список партнёров акции можно посмотреть на сайте рахмат102.рф.

Там же необходимо зарегистрироваться, чтобы принять участие в розыгрыше ценных призов. Браслеты с QR-кодом будут раздавать волонтёры. А узнать адрес своего участка можно на портале Госуслуги, на сайте ЦИК или в информационно-справочном центре по бесплатному многоканальному телефону: 8-800-200-00-20.