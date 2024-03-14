В Уфе из ТРК «Иремель» эвакуировали людей из-за задымления

В башкирской столице сотрудники МЧС выехали в ТРК «Иремель» на Менделеева: в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация.

По данным пресс-службы ведомства, на месте происшествия пожарные обнаружили слабое задымление на втором этаже в складском помещении одного из магазинов торгового центра.

Спасатели вскрывают потолок с целью обнаружения очага. Из торговых помещений эвакуировались 40 человек.

Силы и средства МЧС России работают по повышенному рангу пожара, отметили в ведомстве.