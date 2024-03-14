Участник СВО из Башкирии рассказал о быте солдат на передовой

В зону проведения спецоперации военнослужащий с позывным «Сокол» отправился в сентябре 2022 года. Как рассказывает корреспондент благовещенского издания «Панорама» Татьяна Зырянова, в настоящее время мужчина исполняет обязанности командира роты, и с гордостью говорит о своих подчиненных, которые четко выполняют боевые задачи.

Сейчас «Сокол» дома в краткосрочном отпуске. Он рассказал о том, как наши ребята обустраивают свой солдатский быт на передовой.

У каждого из них в блиндажах есть место для отдыха и сна. Солдаты оборудовали там небольшую кухню, где готовят еду, кипятят чай. Кроме того, в оборонительном сооружении всегда имеются спальники, генераторы для зарядки приборов, небольшие газовые печи. Наши ребята не испытывают недостатка в продовольствии, а прикрывать свои позиции от врага им помогают маскировочные сети, которые им регулярно присылают из родной Башкирии. Бойцы благодарны всем неравнодушным, кто не остался в стороне и помогает им приближать победу.

Там мы друг за друга горой. Отношения между бойцами, можно сказать, братские. Мы находимся на самой первой линии, и каждый поставил перед собой задачу вернуться домой живым и невредимым. А равняемся мы на нашего командира с позывным «Назар». Он самый опытный среди нас, тот, с кого нужно брать пример, всегда даст дельный совет и подскажет, как правильно поступить. Участник СВО, позывной «Сокол»

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.