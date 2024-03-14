В Башкирии женщина выбросила кота из окна

Как сообщает портал Mash Batash, инцидент зафиксировали в доме №58 по улице Мира. Домашний кот выбежал в подъезд. Его заметила жительница, которая куриал на лестничной площадке. Она схватила кота и выбросила его из окна четвёртого этажа.