В Башкирии женщина выбросила кота из окна

В Стерлитамаке произошла жуткая история. Горожанка выбросила кота из окна многоэтажки.

Фото №1 - В Башкирии женщина выбросила кота из окна

Как сообщает портал Mash Batash, инцидент зафиксировали в доме №58 по улице Мира. Домашний кот выбежал в подъезд. Его заметила жительница, которая куриал на лестничной площадке. Она схватила кота и выбросила его из окна четвёртого этажа.

Кот приземлился на капот машины и получил ушибы и сотрясение мозга. При этом в подъезд он выбежал на пару минут. Хозяйка пострадавшего питомца обратилась в полицию.

Фото: Mash Batash. 

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