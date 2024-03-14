В Башкирии женщина выбросила кота из окна

В Стерлитамаке произошла жуткая история. Горожанка выбросила кота из окна многоэтажки.
Как сообщает портал Mash Batash, инцидент зафиксировали в доме №58 по улице Мира. Домашний кот выбежал в подъезд. Его заметила жительница, которая куриал на лестничной площадке. Она схватила кота и выбросила его из окна четвёртого этажа.
Кот приземлился на капот машины и получил ушибы и сотрясение мозга. При этом в подъезд он выбежал на пару минут. Хозяйка пострадавшего питомца обратилась в полицию.
Фото: Mash Batash.