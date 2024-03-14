В Башкирии благодаря внимательному гражданину задержали нарушителя ПДД

Житель Бирского района обратился к инспекторам ГИБДД на официальной странице ведомства в социальных сетях. Он пожаловался на злостного нарушителя ПДД.
Гражданин прислали видеозапись, на которой водитель «Мазды 3» проехал на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошёл у дома №32 по улице 8 Марта.
Нарушителя удалось быстро найти. Им оказался 32-летний местный житель. За проезд на запрещающий сигнал светофора, а также за управление автомобилем с тонированными стёклами он был привлечён к административной ответственности.
Фото: ГИБДД РБ.