Семья из Уфы пострадала в крупной аварии

Портал E1.RU сообщает, что на трассе в минивэн влетела фура. По предварительной информации, многодетная семья на минивэне возвращалась из Тюмени в Уфу. Обстоятельства столкновения предстоит установить.

За рулём минивэна находился отец девятерых детей. У него разорваны внутренности и сломан таз. Мужчина уже пережил операцию, но в сознание пока не приходил. Также в аварии пострадали два ребёнка – годовалая девочка получила сотрясение мозга, а у её 16-летней сестры сломана ключица. Остальные пассажиры также получили различные травмы.