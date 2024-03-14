В Минземимущества Башкирии подвели итоги работы за 2023 год

Седьмое место в России и второе в Приволжском федеральном округе занял Башкортостан по уровню бюджетных поступлений от использования государственного имущества. С такими результатами завершили 2023 год в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
Помимо того, рачительное использование земельно-имущественных ресурсов повлияло и на преодоление исторического рубежа в 620 млрд рублей инвестиций. Подвели итоги года, поставили новые задачи и наградили отличившихся сотрудников на расширенном заседании коллегии Минземимущества.