В Уфе наградили победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

В Уфе наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, мировой художественной культуре и истории. Торжественная церемония прошла Башгоспедуниверситете. Всего по трем предметом отличные результаты показали около 300 учащихся.

Участниками Всероссийской олимпиады школьников в этом году стали учащиеся с 7-го по 11-й класс. Лучшие из лучших представят республику на всероссийском финале. Заключительные испытания пройдут в конце марта – начале апреля.