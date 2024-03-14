В Башкирии проверяют посевные качества семян

Только за два с половиной месяца уже провели почти 2000 исследований. Без сертификата соответствия высев непроверенных на качество семян запрещается. Также идет мониторинг семян на экспорт. За два месяца специалисты лаборатории провели более чем в два раза больше исследований экспортных партий, чем за аналогичный период прошлого года. Это 55 партий семян вики, овса, пшеницы, эспарцета, ячменя общим весом 1086 тонн, предназначенных для Казахстана и Киргизии. Пробы прошли испытания по 18 показателям качества и безопасности.