В Уфе презентовали клубы по интересам для старшего поколения

В Уфе презентовали клубы по интересам для старшего поколения – вариант центра «Башкирского долголетия». Они расположились во дворце детского творчества им. В.М. Комарова. Пенсионеры могут посетить их совершенно бесплатно, пока ждут своих внуков с занятий.

Также провели встречу слушателей Народного университета третьего возраста с министром семьи, труда и социальной защиты населения республики в рамках лектория «Открытое правительство». Ленара Иванова рассказала о мерах соцподдержки, в том числе про ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Их предоставляют через филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства.