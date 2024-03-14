Башкирия – лидер по количеству проектов на форуме «Сильные идеи для нового времени»

3705 проектов из 30 тысяч предложенных – это работы жителей Башкортостана. Наша республика стала лидером в стране по количеству идей, представленных на российский форум «Сильные идеи для нового времени». Накануне стали известны имена победителей лучших проектов регионального этапа. Среди них «Сохранение репродуктивного здоровья граждан», «Школа предпринимательства для детских домов», «Послеродовая поддержка женщин с новорожденными детьми».
Церемония награждения состоялась в Конгресс-холле «Торатау». Участие в ней принимал глава республики Радий Хабиров и генеральный директор Агентства стратегических инициатив. Кстати, Светлана Чупшева, общаясь с журналистами, высоко оценила нашу республику по многим направлениям, в том числе и в плане инвестиционного климата в регионе.