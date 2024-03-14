Башкирия – лидер по количеству проектов на форуме «Сильные идеи для нового времени»

3705 проектов из 30 тысяч предложенных – это работы жителей Башкортостана. Наша республика стала лидером в стране по количеству идей, представленных на российский форум «Сильные идеи для нового времени». Накануне стали известны имена победителей лучших проектов регионального этапа. Среди них «Сохранение репродуктивного здоровья граждан»,  «Школа предпринимательства для детских домов», «Послеродовая поддержка женщин с новорожденными детьми».

Церемония награждения состоялась в Конгресс-холле «Торатау». Участие в ней принимал глава республики Радий Хабиров и  генеральный директор Агентства стратегических инициатив. Кстати, Светлана Чупшева, общаясь с журналистами, высоко оценила нашу республику по многим направлениям, в том числе и в плане инвестиционного климата в регионе.

Республика Башкортостан является лидером по объёму инвестиций, входит в топ-15 регионов страны, которые демонстрируют высокие показатели. Самое главное, что каждый год инвестиции растут. За 2023 год – 620 млрд рублей вложений в основной капитал республики. В рейтинге инвестиционного климата республика также представлена на достойном месте, каждый год улучшает свои показатели и сохраняет лидерство.

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив

Мы всегда признательны Агентству стратегических инициатив, что оно тоже не стоит на месте. Каждый год появляются новые продукты, новые идеи, новые форматы. И мы стараемся везде участвовать. Мы принимаем активное участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». И создаём в республике атмосферу, чтобы люди попадали туда и, что называется, получали определённые социальные лифты. Считаю, что АСИ – один из наших главных партнёров в части развития интересных творческих мыслей и идей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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