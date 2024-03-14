Башкирия – лидер по количеству проектов на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Мы всегда признательны Агентству стратегических инициатив, что оно тоже не стоит на месте. Каждый год появляются новые продукты, новые идеи, новые форматы. И мы стараемся везде участвовать. Мы принимаем активное участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». И создаём в республике атмосферу, чтобы люди попадали туда и, что называется, получали определённые социальные лифты. Считаю, что АСИ – один из наших главных партнёров в части развития интересных творческих мыслей и идей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан