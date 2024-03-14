В Башкирии временно закроют движение на участке трассы М-5 «Урал»

Это связано с проведением буровзрывных работ на объекте реконструкции в Челябинской области. При этом объезд по маршруту Аша – Миньяр – Сим предусмотрен только для легковых автомобилей. Ограничения продолжат устанавливать до 1 октября текущего года каждую неделю по вторникам или четвергам в зависимости от погодных условий.