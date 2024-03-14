В Башкирии временно закроют движение на участке трассы М-5 «Урал»

Участок М-5 «Урал» в Башкортостане временно закроют. Ограничение касается большегрузов. Движение будет запрещено 14 марта с 9 утра до 2 часов дня по местному времени. Проехать на грузовиках будет нельзя от Фёдоровки до границы с Челябинской областью на территории региона.
Это связано с проведением буровзрывных работ на объекте реконструкции в Челябинской области. При этом объезд по маршруту Аша – Миньяр – Сим предусмотрен только для легковых автомобилей. Ограничения продолжат устанавливать до 1 октября текущего года каждую неделю по вторникам или четвергам в зависимости от погодных условий.