В Уфе бойцы батальона им. Шаймуратова провели «Урок мужества»

С учениками встретились командир батальона с позывным «Медведь», его заместитель с позывным «Салим», а также представители благотворительного фонда «Время нужных дел», которые регулярно собирают и отвозят в зону СВО гуманитарную помощь для наших военнослужащих. Встреча началась с презентации видеоролика о юных шаймуратовцах. В ходе «Урока мужества» шаймуратовцы смогли задать вопросы своим старшим товарищам.

Гимназисты интересовались детством военнослужащих, их мечтами, почему они выбрали профессию военных, а также о том, что придает им сил на фронте. По словам добровольцев, они всегда с нетерпением ждут письма, которые им присылают дети. В завершение встречи юные шаймуратовцы пообещали своим старшим братьям почаще писать письма, а также пригласили бойцов вновь встретиться, когда они вернутся домой с победой.