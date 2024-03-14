В Уфе прошел литературный вечер для детей с ОВЗ

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в Уфе выступили народные и заслуженные артисты республики. На литературном вечере прозвучали отрывки из дневников и произведений Мустая Карима в сопровождении национальных мелодий композитора Урала Идельбаева.
Акция организована региональным отделением Всероссийского профсоюза работников культуры и благотворительными фондами. Также открыта тематическая фотовыставка. На снимках – многодетные семьи. Экспозиция будет работать до конца марта. В завершение вечера детям подарили книги Мустая Карима.