В Уфе прошел литературный вечер для детей с ОВЗ

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в Уфе выступили народные и заслуженные артисты республики. На литературном вечере прозвучали отрывки из дневников и произведений Мустая Карима в сопровождении национальных мелодий композитора Урала Идельбаева.

Акция организована региональным отделением Всероссийского профсоюза работников культуры и благотворительными фондами. Также открыта тематическая фотовыставка. На снимках – многодетные семьи. Экспозиция будет работать до конца марта. В завершение вечера детям подарили  книги Мустая Карима.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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