В ГИБДД по Башкирии подвели итоги рейда «Трезвый водитель»

В госавтоинспекции Башкирии подвели итоги рейдовых мероприятий «Трезвый водитель», которые были направлены на выявление и пресечение передвижения транспортных средств под управлением нетрезвых водителей.

Руководитель ведомства Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале сообщил, что в период с 7 по 11 марта сотрудники ГИБДД пресекли 290 фактов управления автомобилем в состоянии алкильного опьянения.

Кроме того, 24 автовладельца сели за руль нетрезвыми повторно.