В Башкирии закупили ещё 159 новых автобусов

14 марта в филиалы «Башавтотранса» поступило ещё 159 новых автобусов. Они оборудованы системами навигации и отвечают всем необходимым требованиям безопасности.

Фото №1 - В Башкирии закупили ещё 159 новых автобусов

Автобусы с 25 посадочными местами способны вместить 43 пассажира. Новый транспорт направят на маршруты Баймакского, Белебеевского, Бирского, Дюртюлинского, Красноусольского, Мелеузовского, Месягутовского, Нефтекамского, Октябрьского, Салаватского, Сибайского, Стерлитамакского, Туймазинского и Учалинского автотранспортных предприятий.

Их закупили по программе специальных казначейских кредитов на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для малых городов и сельских поселений Башкортостана в рамках реализации федерального проекта по обновлению подвижного состава, инициированного Президентом России. Всего благодаря этой программе приобрели 250 новых автобусов: из них 192 — марки «Вектор NEXT», остальные 58 — «Газель NEXT». Первую партию из 91 автобуса передали в январе 2024 года в наши филиалы. Обновление подвижного состава позволит повысить качество и безопасность поездок и является одной из ключевых задач развития транспортной инфраструктуры. А новая техника повышает доступность и комфорт транспортных услуг для жителей республики.

Надир Самиев, гендиректор «Башавтотранса»
Фото №2 - В Башкирии закупили ещё 159 новых автобусов

Отметим, поставку автобусов «Вектор NEXT 7.6» в республику обеспечила ГК «Современные транспортные технологии».

Уфимская волна
Акции БСТ