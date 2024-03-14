В Башкирии закупили ещё 159 новых автобусов

14 марта в филиалы «Башавтотранса» поступило ещё 159 новых автобусов. Они оборудованы системами навигации и отвечают всем необходимым требованиям безопасности.
Автобусы с 25 посадочными местами способны вместить 43 пассажира. Новый транспорт направят на маршруты Баймакского, Белебеевского, Бирского, Дюртюлинского, Красноусольского, Мелеузовского, Месягутовского, Нефтекамского, Октябрьского, Салаватского, Сибайского, Стерлитамакского, Туймазинского и Учалинского автотранспортных предприятий.
Отметим, поставку автобусов «Вектор NEXT 7.6» в республику обеспечила ГК «Современные транспортные технологии».