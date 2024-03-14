В Уфе столкнулись три автомобиля и автобус: есть пострадавший

Сегодня в Уфе на проспекте Октября столкнулись три автомобиля и автобус, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.
Предварительно, «Дэу Джентра» двигался со стороны улицы Кольской в сторону Российского переулка и врезался в попутный «Рено Дастер», а потом в заднюю часть «Тойота Ленд Крузера 200». После этого автомобиль перевернулся на крышу и столкнулся с пассажирским автобусом «НефАЗ».
В результате аварии серьезные травмы головы получил 50-летний пассажир «Дэу». Он госпитализирован.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и представители других экстренных служб.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: ГИБДД по РБ