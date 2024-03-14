В уфимском Затоне неизвестный мужчина преследовал девочку

На днях в уфимском микрорайоне Затон неизвестный мужчина преследовал 10-летнюю девочку. Он шел за ней от продуктового магазина до дверей ее квартиры.

Предварительно, ребенок отправился в супермаркет. Школьница не смогла самостоятельно дотянуться до банки с кефиром и попросила помочь мужчину, который проходил мимо. Он достал банку, дошел с девочкой до кассы, оба рассчитались за товар, а потом чужак пошел вместе с ребенком до ее места проживания.

У двери квартиры мужчина отдал девочке свои покупки (сок, шоколадку и салфетки) и убежал.

Она все рассказала родителям. Однако описать внешность незнакомца ребенок не смог. Родители обратились в полицию.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что данная информация зарегистрирована. Ведется проверка, личность мужчины устанавливается.