В Башкирии у женщины из-за переживаний чуть не отказали почки

В Башкирии в Республиканскую клиническую больницу им. Куватова доставили 64-летнюю женщину, у которой из-за личных переживаний чуть не отказали почки.
У пациентки выявили слабость, головные боли и рвоту. При этом плохое самочувствие у неё наблюдалось уже два месяца. За короткий период времени женщина потеряла в весе 12 кг.
Врачи выявили высокие уровни креатина и мочевины в крови пациентки. Специалисты обсуждали возможность проведения гемодиализа в качестве заместительной почечной терапии, но после тщательного обследования решили сначала провести консервативное лечение. Через два дня после начала терапии уровень креатинина значительно снизился, а состояние пациентки существенно улучшилось.
В результате комплексной терапии и полученных рекомендаций от психотерапевта аппетит пациентки улучшился, а функция почек полностью восстановилась. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписалась из больницы.