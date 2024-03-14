В Башкирии у женщины из-за переживаний чуть не отказали почки

В ходе лечения специалисты республиканской больницы обратили внимание на то, что у женщины было психотравмирующее состояние, которое и вызывало рвоту, тревожное состояние, плаксивость и головные боли. По согласию пациентки к ней пригласили психотерапевта, который подтвердил наличие депрессивного невроза, приведшего к отказу питания и питья.

Регина Асадуллина, специалист отдела маркетинга РКБ им. Куватова