В Башкирии у женщины из-за переживаний чуть не отказали почки

В Башкирии в Республиканскую клиническую больницу им. Куватова доставили 64-летнюю женщину, у которой из-за личных переживаний чуть не отказали почки.

Фото №1 - В Башкирии у женщины из-за переживаний чуть не отказали почки

У пациентки выявили слабость, головные боли и рвоту. При этом плохое самочувствие у неё наблюдалось уже два месяца. За короткий период времени женщина потеряла в весе 12 кг.

Врачи выявили высокие уровни креатина и мочевины в крови пациентки. Специалисты обсуждали возможность проведения гемодиализа в качестве заместительной почечной терапии, но после тщательного обследования решили сначала провести консервативное лечение. Через два дня после начала терапии уровень креатинина значительно снизился, а состояние пациентки существенно улучшилось.

В ходе лечения специалисты республиканской больницы обратили внимание на то, что у женщины было психотравмирующее состояние, которое и вызывало рвоту, тревожное состояние, плаксивость и головные боли. По согласию пациентки к ней пригласили психотерапевта, который подтвердил наличие депрессивного невроза, приведшего к отказу питания и питья.

Регина Асадуллина, специалист отдела маркетинга РКБ им. Куватова

В результате комплексной терапии и полученных рекомендаций от психотерапевта аппетит пациентки улучшился, а функция почек полностью восстановилась. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписалась из больницы.

Волна
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