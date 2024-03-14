Под Уфой началось строительство радиоэлектронного технопарка

Символическую монетку в основание первой сваи заложил Глава Башкортостана Радий Хабиров. После завершения работ здесь будет организован  полный цикл производства высокотехнологичной и инновационной продукции: беспилотные летальные аппараты и их комплектующие, а также печатная электроника.

По словам строителей, уже к следующему  году здесь разместят новые частные производства. Это будет первым этапом. Также прорабатывается вопрос создания научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, где будут разрабатывать новые технологии для БПЛА.

Мы понимаем, что беспилотная авиация – это будущее. В стране сейчас, кроме военных нужд, формируется спрос на гражданское использование беспилотных летательных аппаратов. У нас в республике уже есть отдельные производства такой техники, в том числе организован выпуск больших аппаратов вертолётного типа БАС-200 в Кумертау. Но важно переходить на серьёзную научную базу и серийное производство беспилотников. Это всего лишь часть большой работы, горизонт которой мы определили до 2030 года. На площадке нового технопарка появится кластер радиоэлектроники. Здесь будут производить платы, датчики, сенсоры и другую продукцию. Раньше мы по многим позициям зависели от зарубежных поставок. А сегодня открываем новую страницу развития промышленности республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Второй этап – создание дизайн-центра печатной микроэлектроники. Его запуск запланирован на 2028 год. Он станет основой развития новейшей отрасли электронной промышленности. Будет создано 370 рабочих мест, а валовый выпуск продукции радиоэлектронной промышленности превысит 3,6 млрд рублей.

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