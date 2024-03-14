Под Уфой началось строительство радиоэлектронного технопарка

Символическую монетку в основание первой сваи заложил Глава Башкортостана Радий Хабиров. После завершения работ здесь будет организован полный цикл производства высокотехнологичной и инновационной продукции: беспилотные летальные аппараты и их комплектующие, а также печатная электроника.
По словам строителей, уже к следующему году здесь разместят новые частные производства. Это будет первым этапом. Также прорабатывается вопрос создания научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, где будут разрабатывать новые технологии для БПЛА.
Второй этап – создание дизайн-центра печатной микроэлектроники. Его запуск запланирован на 2028 год. Он станет основой развития новейшей отрасли электронной промышленности. Будет создано 370 рабочих мест, а валовый выпуск продукции радиоэлектронной промышленности превысит 3,6 млрд рублей.