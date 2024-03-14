Под Уфой началось строительство радиоэлектронного технопарка

Мы понимаем, что беспилотная авиация – это будущее. В стране сейчас, кроме военных нужд, формируется спрос на гражданское использование беспилотных летательных аппаратов. У нас в республике уже есть отдельные производства такой техники, в том числе организован выпуск больших аппаратов вертолётного типа БАС-200 в Кумертау. Но важно переходить на серьёзную научную базу и серийное производство беспилотников. Это всего лишь часть большой работы, горизонт которой мы определили до 2030 года. На площадке нового технопарка появится кластер радиоэлектроники. Здесь будут производить платы, датчики, сенсоры и другую продукцию. Раньше мы по многим позициям зависели от зарубежных поставок. А сегодня открываем новую страницу развития промышленности республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан