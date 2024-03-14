В Башкирии завершается подготовка к выборам Президента

Завтра стартует голосование по выборам Президента России. Поставить галочку за того или иного кандидата жители нашей страны смогут 15, 16 и 17 марта. Всего для Республики Башкортостан издательством «Белая река» было изготовлено почти 3 миллиона бюллетеней.

Традиционно учли и голосующих на родном языке. Для них предусмотрено 358 тыс. бланков на башкирском и чуть более 160 тыс. на татарском языках. Накануне все участковые избирательные комиссии получили бюллетени. Сегодня проводятся последние подготовительные работы перед первым днем голосования.