В Башкирии завершается подготовка к выборам Президента

Завтра стартует голосование по выборам Президента России. Поставить галочку за того или иного кандидата жители нашей страны смогут 15, 16 и 17 марта. Всего для Республики Башкортостан издательством «Белая река» было изготовлено почти 3 миллиона бюллетеней.
Традиционно учли и голосующих на родном языке. Для них предусмотрено 358 тыс. бланков на башкирском и чуть более 160 тыс. на татарском языках. Накануне все участковые избирательные комиссии получили бюллетени. Сегодня проводятся последние подготовительные работы перед первым днем голосования.
Все три дня избирательные участки, а их на территории республики более трех тысяч, будут работать с 8 утра и до 8 вечера. Выбрать президента можно и на дому. Такая возможность предусмотрена для людей, которые по уважительной причине не могут прийти на избирательный участок.