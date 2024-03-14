В Уфе Роман Шмаков ознакомился с работой роддома клиники БГМУ

В клинике БГМУ каждый год рождаются более 2 тысяч детей. Роддом на 65 коек принимает в основном беременных группы высокого риска, с тяжелой патологией, особенно с соматической. В их числе и пациентки с онкологией. Там оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь.

При необходимости может быть сделана любая акушерская операция, такая как органосохраняющая при врастании плаценты. При этом используют только современный шовный материал и инструменты. В тяжелых случаях ассистирует хирургу робот.