В Уфе Роман Шмаков ознакомился с работой роддома клиники БГМУ

В клинике БГМУ каждый год рождаются более 2 тысяч детей. Роддом на 65 коек принимает в основном беременных группы высокого риска, с тяжелой патологией, особенно с соматической. В их числе и пациентки с онкологией. Там оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь.
При необходимости может быть сделана любая акушерская операция, такая как органосохраняющая при врастании плаценты. При этом используют только современный шовный материал и инструменты. В тяжелых случаях ассистирует хирургу робот.
Часто сюда приезжают рожать из отдаленных районов, где трудно получить помощь в послеродовом периоде. Сейчас там находится 40 родильниц и 20 беременных. Для их пребывания созданы все условия. Это отметил и главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков. Профессор приехал специально ознакомиться с работой родильного дома и поделиться опытом.