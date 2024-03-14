В Уфе на Рыльского открылся новый ФОК

В Уфе на улице Максима Рыльского открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта «ФИЗРА-Р». Общая площадь объекта составляет около 3 тысяч квадратных метров. Здесь будут организованы занятия по футболу, настольному теннису и фитнесу.

40 процентов времени будет предоставлено детям для бесплатных занятий. Это один из первых объектов в России в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». На открытие манежа приехала медийная футбольная команда «Стармикс» во главе с двукратным чемпионом России и экс-игроком национальной сборной Дмитрием Сенниковым.