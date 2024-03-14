В Уфе министр экологии Башкирии провёл приём граждан

В Уфе министр природопользования и экологии Башкортостана провёл приём граждан. Жителей волновали вопросы разработки и добычи известняков на Яхинском участке в Салаватском районе, сбора и утилизации отходов, принятие мер к нарушителям экологического законодательства, рекультивации земель, загрязнённых нефтью и нефтепродуктами.
Руководитель ведомства ответил на большинство вопросов, часть взяли под особый контроль, предоставили необходимые разъяснения и рекомендации. Приём граждан в Минэкологии проводится практически еженедельно, с жителями общаются либо министр, либо начальники отдела.