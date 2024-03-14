В Уфе проходит региональный фестиваль молодежи «Действуй»

Он стартовал 13 марта и продлится три дня. Площадкой для мероприятия выбран межвузовский студенческий кампус. Проект «Действуй» является продолжением Всемирного фестиваля молодежи, который проходил на федеральной площадке «Сириус» вначале марта.

В программу регионального проекта вошли нетворкинг-сессии, мастер-классы, интерактивные лекции от федеральных и региональных спикеров, стратегические сессии и встречи студенческих клубов. Планируется, что в фестивале примут участие более полутора тысяч представителей молодежи.