В Башкирии медучреждения получили 163 новых автомобиля

Радий Хабиров вручил ключи от новых автомобилей руководителям медучреждений. 163 машины отправились в больницы республики. Некоторые из них получили сразу по несколько автомобилей. Автопарк обновило 61 медучреждение.
В последние годы идёт укрепления материальной базы учреждений здравоохранения. Обновились автомобили скорой помощи, транспорт в сельских поликлиниках, отметил глава республики.
Руководитель региона осмотрел новую технику отечественного производства, которую приобрели по программе льготного лизинга. В больницы отправились машины марки «Лада Гранта», оснащённые бортовым компьютером, кондиционером, системой ЭРА-Глонасс, подогревом сидений. Для удобства санитарной обработки чехлы выполнены из искусственной кожи. Также для проезда медиков в труднодоступные места некоторые медучреждения получили «Нива Тревел».