В Башкирии медучреждения получили 163 новых автомобиля

Радий Хабиров вручил ключи от новых автомобилей руководителям медучреждений. 163 машины отправились в больницы республики. Некоторые из них получили сразу по несколько автомобилей. Автопарк обновило 61 медучреждение.

В последние годы идёт укрепления материальной базы учреждений здравоохранения. Обновились автомобили скорой помощи, транспорт в сельских поликлиниках, отметил глава республики.

Мы продолжаем планомерную модернизацию инфраструктуры здравоохранения Башкортостана. В последние годы мы интенсивно укрепляли её, в том числе автотранспортом – обновляли автопарки скорой помощи, обеспечивали машинами сельские больницы. А теперь мы уделили внимание республиканским и городским медучреждениям. Новая техника будет работать на пользу людям, чтобы наши жители могли рассчитывать на оперативную медицинскую помощь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостана

Руководитель региона осмотрел новую технику отечественного производства, которую приобрели по программе льготного лизинга. В больницы отправились машины марки «Лада Гранта», оснащённые бортовым компьютером, кондиционером, системой ЭРА-Глонасс, подогревом сидений. Для удобства санитарной обработки чехлы выполнены из искусственной кожи. Также для проезда медиков в труднодоступные места некоторые медучреждения получили «Нива Тревел».

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