В Башкирии медучреждения получили 163 новых автомобиля

Мы продолжаем планомерную модернизацию инфраструктуры здравоохранения Башкортостана. В последние годы мы интенсивно укрепляли её, в том числе автотранспортом – обновляли автопарки скорой помощи, обеспечивали машинами сельские больницы. А теперь мы уделили внимание республиканским и городским медучреждениям. Новая техника будет работать на пользу людям, чтобы наши жители могли рассчитывать на оперативную медицинскую помощь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостана