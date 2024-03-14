В Уфе учёные разрабатывают датчики мониторинга качества воздуха в помещении

Учёные-физики Уфимского университета науки и технологий разрабатывают датчики мониторинга качества воздуха в помещении. Готовят опытный образец. Прибор – чуть больше спичечной коробки, он будет передавать сигнал о содержании и точном значении вредных газов на сервер, который и примет решение, как устранить проблему.
Над уникальным проектом трудятся студенты, магистранты, аспиранты в лаборатории межвузовского кампуса. Сверхточные сенсорные устройства будут применять в промышленности и медицине. Такие разработки решают задачи импортозамещения интеллектуальных систем.
В лаборатории изучают тонкоплёночную структуру, новые материалы, их физические и электрофизические характеристики. Теоретическая группа занимается расчетами и моделированием фазовых переходов и, в принципе, свойствами этих материалов. Другая группа работает над созданием и конструированием сенсорных устройств. Эти приборы создаются на новых органических материалах, получаемых в республике.