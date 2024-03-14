В Уфе открылся «Центр спорта «ФИЗРА-Р» на улице Рыльского. Идея возведения объекта была рассмотрена два года назад на городском «Инвестчасе». Для реализации проекта привлекли субсидию по федеральной программе «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» Минспорта России.
Ещё два года назад на этом месте на улице Рыльского был пустырь, а теперь стоит новый современный манеж. Строительство началось весной прошлого года, и меньше чем за 12 месяцев объект был построен. Футбольный манеж состоит из двух полей 40х25 и 31х17 метров с покрытием искусственной травой. Общая площадь объекта – три тысячи квадратных метров.
Символический ключ от ФОКа мэру Уфы вручил сам гендиректор компании «Физра» Ильшат Газизов. В апреле планируется открытие ещё одного подобного футбольного манежа на Дуванском бульваре. Также ведётся строительство комплекса для игры в баскетбол в микрорайоне Дёме.
На открытие манежа приехала медийная футбольная команда из Москвы «Стармикс». В её составе выступают, например, известный актёр Максим Коновалов, а также двукратный чемпион России и экс-игрок национальной сборной Дмитрий Сенников. Они провели товарищеский матч против команды Администрации Уфы.
Футбольный манеж стал ещё одним спортивным объектом, построенным к 450-летию Уфы. Пропускная способность объекта составит 960 человек в день. В ФОКе смогут заниматься футболом, настольным теннисом и фитнесом. Около 40% времени будет предоставлено спортшколам для бесплатных занятий.