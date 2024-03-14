В Уфе стартовал конкурс «Татлы бал»

В Башкортостане выбирают самый сладкий мёд страны. В переводе на башкирский – «Татлы бал». Так называется конкурс, который стартовал сегодня в Уфе. На нём представлено 174 образца из нашей республики и других регионов России. Эксперты тоже не только из Башкортостана, по словам организаторов, это необходимо для правильной оценки сладкого продукта. Проверка проходит органолептически – жюри ставят баллы по вкусу, запаху и цвету мёда. Для этого учёные прошли специальное обучение.