В Уфе выступил хореографический ансамбль «Берёзка»

В Уфу в рамках фестиваля «Танец – душа народа» приехал Государственный академический хореографический ансамбль имени Надежды Надеждиной «Берёзка». Накануне столичные артисты вышли на сцену совместно с Государственным академическим ансамблем народного танца имени Файзи Гаскарова.

Под живую музыку, в сопровождении оркестра они исполнили народные танцы. Концерт начался с выступления «гаскаровцев». Вниманию зрителей сначала представили танец «Гульназира» и «Семь девушек». Оба номера входят в золотой фонд творческого коллектива.