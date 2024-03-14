«Салават Юлаев» начал тур по городам и районам Башкирии

Он стартовал сегодня. В первый день хоккеисты посетили село в Кармаскалинском районе, также команда отправилась в Благовещенск и в Языково. В Суук-Чишма приехала пятерка «юлаевцев». Оправдались ли ожидания от товарищеского матча у канадского легионера Джошуа Ливо и что думает о продолжении карьеры Илья Ежов?

Салават здесь ждали. В будний день на хоккейной коробке села Суук-Чишма собрались и дети, и взрослые. Некоторые отпрашивались с работы чтобы вживую увидеть кумиров и пообщаться с игроками. Сюда «Салават» привёз пятерку игроков: двух защитников, трех нападающих и вратаря.

Своей игрой на открытой площадке выделялся канадский легионер Джошуа Ливо. В товарищеском матче он успевал помогать и «юлаевцам», и соперникам

Здесь я впервые. Сейчас точно не назову другие районы республики, но в двух я точно был. Хочу сказать спасибо болельщикам, перед тем как команда уйдет в отпуск. Потому что они поддерживали нас на протяжении всего сезона. в следующем году постараемся сыграть лучше. Джошуа Ливо, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Из наставников «Салавата» в Сукк-чишма приехал тренер вратарей Олег Филимонов. Он помогал на льду местному арбитру.

Противостояла пятерке «юлаевцев» местная команда. Ребята занимаются хоккеем не профессионально, но все свободное время проводят на этой площадке.

Такого не увидишь в официальном матче КХЛ. В какой-то момент на льду оказалось сразу 20 хоккеистов. Оказалось, на помощь местным игрокам приехали школьники из соседней деревни Кабаково.

Их опыт на льду тоже пригодился – ребята поучаствовали во взятии ворот. У «Салавата» их защищал Илья Ежов.