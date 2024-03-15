В Башкирии легковой автомобиль столкнулся с трактором: четверо погибших

В настоящее время сотрудники ГИБДД по Башкирии работают на месте аварии с четырьмя погибшими. ДТП произошло сегодня, 15 марта, около шести утра на трассе М-7 «Волга» между населёнными пунктами Чернолесовский и Николаевка.

Предварительно установлено, что «Тойота Королла» врезалась в попутный трактор МТЗ «Беларусь», съехала в кювет и загорелась.

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, в иномарке находились четыре человека, все они погибли. Пожарные достали их тела из машины, открытое горение ликвидировано. Водителю трактора медики оказали первую помощь.

Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.