Депутаты Башкирии намерены запретить школьникам пользоваться телефонами

Депутаты Госсобрания Башкирии планируют внести изменения в региональный закон «Об образовании». В соответствии с поправками, школьникам будет запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках.

По информации пресс-службы башкирского парламента, данный вопрос обсуждался накануне на заседании Комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

Руководство школ получит право прописывать запрет на использование телефонов во время учебного процесса в правилах поведения в образовательной организации.