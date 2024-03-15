Депутаты Башкирии намерены запретить школьникам пользоваться телефонами

Депутаты Госсобрания Башкирии планируют внести изменения в региональный закон «Об образовании». В соответствии с поправками, школьникам будет запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках.
По информации пресс-службы башкирского парламента, данный вопрос обсуждался накануне на заседании Комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту.
Руководство школ получит право прописывать запрет на использование телефонов во время учебного процесса в правилах поведения в образовательной организации.
При этом наши депутаты предлагают не запрещать учащимся приносить мобильные телефоны в школу и пользоваться ими на переменах. В классе дети будут сдавать их либо убирать в портфель. Исключение – экстренные случаи.