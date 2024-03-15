«Универсальный солдат» из Башкирии защищает Родину в зоне СВО

Доброволец из Башкирии с позывным «Ваха» родился и вырос в селе Нижние Лемезы в многодетной семье. После школы закончил курсы водителей, а потом ушел в армию. Отслужил в Таджикистане в качестве наводчика миномета в звании младшего сержанта, рассказывает корреспондент издания «Иглинские вести» Фануза Рацина.
С началом спецоперации на Донбассе мужчина одним из первых среди своих односельчан подписал контракт с минобороны России сроком на 4 месяца. Когда срок контракта истек, он и его товарищ вернулись в родное село. Но, спустя время, оба приняли решение продолжить службу в зоне СВО.
«Ваха» служит в составе штурмовой роты наводчиком БТР. В его обязанности входит доставка к линии фронта бойцов, подвоз боеприпасов, вывоз раненых с поля боя, прикрытие штурмующих огнем.
По словам военнослужащего, этот БТР – уже второй. Первый подбил противник в мае 2022-го, когда наши войска штурмовали населенные пункты на краснолиманском направлении. Тогда наш земляк отделался легкими ранениями и продолжил службу на новой боевой машине.
За год и 10 месяцев своей службы в зоне проведения спецоперации наш земляк был дважды представлен к наградам – Медалям «За боевую доблесть» и «За участие в СВО».
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: личный архив бойца