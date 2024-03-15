«Универсальный солдат» из Башкирии защищает Родину в зоне СВО

Доброволец из Башкирии с позывным «Ваха» родился и вырос в селе Нижние Лемезы в многодетной семье. После школы закончил курсы водителей, а потом ушел в армию. Отслужил в Таджикистане в качестве наводчика миномета в звании младшего сержанта, рассказывает корреспондент издания «Иглинские вести» Фануза Рацина.

С началом спецоперации на Донбассе мужчина одним из первых среди своих односельчан подписал контракт с минобороны России сроком на 4 месяца. Когда срок контракта истек, он и его товарищ вернулись в родное село. Но, спустя время, оба приняли решение продолжить службу в зоне СВО.

«Ваха» служит в составе штурмовой роты наводчиком БТР. В его обязанности входит доставка к линии фронта бойцов, подвоз боеприпасов, вывоз раненых с поля боя, прикрытие штурмующих огнем.

По словам военнослужащего, этот БТР – уже второй. Первый подбил противник в мае 2022-го, когда наши войска штурмовали населенные пункты на краснолиманском направлении. Тогда наш земляк отделался легкими ранениями и продолжил службу на новой боевой машине.

Иногда очень пригождаются навыки сапера и подрывника. СВО – не завод, где ты либо рабочий, либо инженер, здесь надо быть универсальным солдатом, уметь правильно оценивать ситуацию, принимать верные решения, не теряться, сохранять спокойствие. Эти навыки приобретаются не сразу, но кто их освоил, тот в сложной ситуации незаменим. Доброволец СВО, позывной «Ваха»

За год и 10 месяцев своей службы в зоне проведения спецоперации наш земляк был дважды представлен к наградам – Медалям «За боевую доблесть» и «За участие в СВО».

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.