В Башкирии «упал» сайт «Рахмат»

В Башкирии из-за наплыва посетителей возникли перебои в работе сайта «Рахмат102.рф». На сайте можно зарегистрировать куар-коды акции «Рахмат».
Только за два часа голосования на нем зарегистрировались почти 45 тысяч человек. Как рассказали организаторы акции, если вы хотите зарегистрировать свой номер, а сайт выдает ошибку, нужно несколько раз перезагрузить страницу, а также проверить свои регистрационные данные.
При регистрации билетов необходимо заполнять все поля. Многие сообщения об ошибке приходят, когда при регистрации билета не ввели фамилию или имя. Напомним, регистрация номеров и розыгрыш призов будет проходить все три дня, что идет голосование.
Фото: ИА «Башинформ».