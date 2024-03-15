Житель Башкирии предстанет перед судом за ДТП с четырьмя детьми

В Мелеузовском районе перед судом предстанет местный житель, который стал виновником крупной аварии. Последствия ДТП – смерть и тяжкий вред здоровью.

В июле прошлого года мужчина без права управления мототранспортными средствами передвигался по селу Зирган на мотоцикле. Он превысил допустимую скорость и допустил столкновение с мотоблоком с прицепом. В нём находились четыре ребёнка.

В аварии погиб водитель мотоблока, а маленький пассажир получил тяжёлые травмы. Напомним, пожилой водитель вёз двух внуков и двух соседских мальчишек на местный водоём купаться, но поездка закончилась трагедией.