В Уфе начал работу общественный пресс-центр «Выборы Президента России – 2024»

Сегодня в 8 утра открылся общественный пресс-центр. В его работе принимают участие эксперты, политологи, общественники, журналисты и блогеры. Также приглашены представители политических партий.

В ОПЦ оперативно стекается вся информация о ходе голосования. Работа общественного пресс-центра, как и избирательных участков, началась в 8:00. В первый же час голосования, по данным наблюдателей, была высокая активность избирателей. На некоторых участках, в городах Уфа, Нефтекамск, Кумертау и в ряде других муниципалитетов, даже выстроились очереди.